Проект вийде вже наступного року.

Завдяки витоку стало відомо, що Nickelodeon і Paramount створюють нову ААА-гру про Черепашок-ніндзя. Вона повинна вийти вже в 2023 році, а значить — анонс відбудеться в найближчі 5-7 місяців.

Інформація надійшла від користувача форуму ResetEra під псевдонімом P-Bo. У вересневому випуску журналу "Світ іграшок" на 170 сторінці була стаття про франшизи Paramount. Окрема увага в матеріалі приділялася "Черепашкам-ніндзя". Спочатку був згаданий прийдешній анімаційний фільм від Сета Рогена під назвою Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. А потім журналісти перейшли до ігор.

У статті згадали: "Paramount також планує наприкінці року випустити [збірник] ремастерів ігор The Cowabunga Collection від Konami і запустити абсолютно нову оригінальну ААА-гру в 2023 році".

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Інші подробиці про проект відсутні. Матеріал не містить згадок про жанр, сюжет, геймплей або хоча б загальну концепцію. Схоже, журналісти випадково допустили витік, адже офіційно гру ще не анонсували.

Нагадаємо, останнім інтерактивним проектом про Черепашок-ніндзя була Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Це beat 'em up з піксельною стилістикою, який наслідує 16-бітні ігри про четвірку зелених бійців. На Metacritic проект в середньому отримав 86 балів від критиків і 8,4 від користувачів.

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