Останнім часом розробники все частіше публікують системні вимоги своїх майбутніх ігор. Нещодавно мінімальними параметрами, які потрібні для запуску Gotham Knights, неприємно здивувала WB Games Montreal. А ось Firaxis Games навпаки порадувала користувачів. Вона виклала системні вимоги Marvel's Midnight Suns, які виявилися досить демократичними.
Переліки мінімальних і рекомендованих параметрів з'явилися на сторінці гри в Steam. Для запуску проекту достатньо володіти "залізом" 5-річної давності. А для комфортних розваг потрібна одна з флагманських відеокарт 10-ї серії.
Мінімальні вимоги
- ОС: Windows 10 (64-біт);
- процесор: AMD Ryzen 3-2200G або Intel Core i5-4430;
- оперативна пам'ять: 8 Гбайт;
- відеокарта: AMD RX 470 або GeForce GTX 960 на 4 Гбайт;
- DirectX: версії 12;
- місце на диску: 60 Гбайт.
Рекомендовані вимоги
- ОС: Windows 10 (64-біт);
- процесор: AMD Ryzen 5-2600X або Intel Core i7-6700;
- оперативна пам'ять: 8 Гбайт;
- відеокарта: AMD RX 5700 або GeForce GTX 1070;
- DirectX: версії 12;
- місце на диску: 60 Гбайт.
Marvel's Midnight Suns — основні подробиці
- Це покрокова тактична гра від розробників XCOM і Sid Meier's Civilization. У проекті розповідається історія протистояння команди Опівнічних сонць проти демонічної богині Ліліт.
- Користувачі зможуть створити свого героя Мисливця і налаштувати йому зовнішність. Це буде основний протагоніст, проте в команді присутні й інші бійці. Список включає Росомаху, Людину-павука, Блейда тощо.
- Битви в проекті базуються на використанні навичок героїв і комбінацій між ними. Розробники пообіцяли реалізувати високу варіативність і тісну взаємодію з оточенням.
- За межами місій користувачі будуть проводити час на базі. Тут можна спілкуватися і покращувати відносини з членами команди.
- Marvel's Midnight Suns вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Дату виходу на PS4, Xbox One і Nintendo Switch оголосять пізніше.
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