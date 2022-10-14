Проект оптимізували під позаминуле покоління відеокарт.

Останнім часом розробники все частіше публікують системні вимоги своїх майбутніх ігор. Нещодавно мінімальними параметрами, які потрібні для запуску Gotham Knights, неприємно здивувала WB Games Montreal. А ось Firaxis Games навпаки порадувала користувачів. Вона виклала системні вимоги Marvel's Midnight Suns, які виявилися досить демократичними.

Переліки мінімальних і рекомендованих параметрів з'явилися на сторінці гри в Steam. Для запуску проекту достатньо володіти "залізом" 5-річної давності. А для комфортних розваг потрібна одна з флагманських відеокарт 10-ї серії.

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64-біт);

процесор: AMD Ryzen 3-2200G або Intel Core i5-4430;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: AMD RX 470 або GeForce GTX 960 на 4 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 60 Гбайт.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 (64-біт);

процесор: AMD Ryzen 5-2600X або Intel Core i7-6700;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: AMD RX 5700 або GeForce GTX 1070;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 60 Гбайт.

Marvel's Midnight Suns — основні подробиці

Це покрокова тактична гра від розробників XCOM і Sid Meier's Civilization. У проекті розповідається історія протистояння команди Опівнічних сонць проти демонічної богині Ліліт.

Користувачі зможуть створити свого героя Мисливця і налаштувати йому зовнішність. Це буде основний протагоніст, проте в команді присутні й інші бійці. Список включає Росомаху, Людину-павука, Блейда тощо.

Битви в проекті базуються на використанні навичок героїв і комбінацій між ними. Розробники пообіцяли реалізувати високу варіативність і тісну взаємодію з оточенням.

За межами місій користувачі будуть проводити час на базі. Тут можна спілкуватися і покращувати відносини з членами команди.

Marvel's Midnight Suns вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Дату виходу на PS4, Xbox One і Nintendo Switch оголосять пізніше.

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