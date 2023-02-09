Не вистачає тільки самої власниці.

Фанати Minecraft іноді створюють в проекті різноманітні будівлі з інших ігор. Наприклад, раніше один з користувачів побудував будинок Кратоса з God of War. А нещодавно ентузіаст під псевдонімом hibreck спорудив замок леді Дімітреску з Resident Evil Village.

Автор показав зображення своєї роботи на форумі Reddit. Фортеця виглядає неймовірно масштабною і деталізованою. Користувач зміг зберегти похмурий готичний стиль замку, навколо якого відчувається гнітюча атмосфера. Hibreck реалізував близько десятка веж з гострими шпилями і характерні форми дахів з різкими рисами.

Під час будівництва ентузіаст використовував темні матеріали. Замок виконаний в сірих кольорах з вкрапленнями чорного і коричневого. Будова також відповідає оригіналу в плані архітектури. Підхід до фортеці, поділ на центральний зал, праве і ліве крило — все це спостерігалося в Resident Evil Village.

Відео дня

Відвідувачам Reddit сподобалася робота hibreck. Вони поставили публікації понад три тисячі лайків і написали 90 захоплених коментарів.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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