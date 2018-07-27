Озвучено статистику щодо інфікованих вірусом гепатиту С в Україні

Водночас офіційно зареєстровано лише 53 тис. осіб.

В Україні, за останніми оцінками, близько 2 мільйони людей інфіковані вірусом гепатиту С.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції «Гепатит С більше не вирок: уся черга пацієнтів отримає безоплатне лікування» сказала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"За останніми оцінками, близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С. Фактично, це два мільйони українців. Багато з них навіть не знають про свій статус", - заявила Супрун.

Вона сказала, що вже у цьому році сімейні лікарі будуть отримувати тест-набори для діагностики гепатиту С у пацієнтів, які мають високий рівень ризику.

"На сьогоднішній день в Україні офіційно зареєстрованих хворих на гепатит С майже 53 тисячі людей. Багато людей навіть не стають у чергу, не реєструються, бо не вірять, що їм допоможуть. Але більше такого не буде. Гепатит С більше не вирок. Усі пацієнти з гепатитом С, які стоять у черзі на лікування, отримують високоякісні і сучасні ліки безоплатно, починаючи вже із цього року", - заявила Супрун.

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"У 2018 році лікування за державні кошти отримують близько 6 тис. пацієнтів. Це є ті люди, які зараз потребують лікування негайно, бо вони мають або коінфекцію із ВІЛом, або це жінки, які хочуть стати вагітними, або інші, які мають вже ускладнення своєї хвороби", - додала вона.

Супрун сказала, що додатково у цьому році вдасться пролікувати 2,5 тис. пацієнтів, які перебувають у черзі на лікування.

Вона стверджує, що з 2019 року вдасться лікувати набагато більше пацієнтів.

"Як це можливо? Багато з нас розуміє, що для лікування гепатиту C переважно існують дороговартісні ліки, які закуповуються через державні закупівлі. Але відтепер МОЗ України закуповуватиме інноваційний курс лікування, яке буде коштувати не 8,5 тис. доларів, які зараз в Сполучених Штатах платять за лікування. Цього року ми зможемо закупити ті самі ліки за 89 доларів", - заявила Супрун.

Також вона зазначила, що ефективність цих сучасних ліків у лікуванні гепатиту C сягає майже 90%.

"Ми плануємо вже сьогодні виставляти на наш сайт нашу нову стратегію щодо боротьби проти гепатитів", - сказала вона і додала, що буде відведено місяць на обговорення стратегії для того, щоби розробити системний підхід для боротьби проти гепатитів не лише щодо лікування, але й щодо раннього виявлення і превентивних заходів.