Стало відомо, скільки областей готові закупити "пакунки малюка"

Водночас інформації щодо Київської міської адміністрації у міністерстві не надали.

Державні адміністрації 22 областей вже підписали угоди на отримання фінансування бебі-боксів, так званих пакунків малюка, які з 1 вересня мають видавати у пологових будинках України.

"Надання допомоги "пакунок малюка", її доставка до пологових будинків здійснюється згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Кабміном та Управлінням ООН з обслуговування проектів і Дитячим фондом ООН у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства", – йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит ТСН.ua.

У рамках ухваленої процедури обласні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають укласти проектні угоди з Управлінням ООН з обслуговування проектів.

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"Станом на 30 серпня 2018 року з 22-ома державними обласними адміністраціями підписано проектні угоди з Управлінням ООН з обслуговування проектів щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", у тому числі Львівською та Одеською ОДА", – йдеться у повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

Процес укладання проектних угод Київською та Луганською ОДА досі триває. Таким чином усі області, окрім двох, отримали "зелене світло" на проведення закупівель товарів для бебі-боксів.

Водночас інформації щодо Київської міської адміністрації у Мінсоцполітики не надали.

Також у міністерстві не прокоментували запитання, чи встигнуть державні адміністрації за умов такого затягування з підписанням угод провести закупівлі товарів для пакунку малюка та вчасно доставити їх до пологових – до 1 вересня. Зазвичай тендерні процедури займають не один тиждень.

Нагадаємо, що бебі-бокси або пакунки малюка – це одноразова допомога на кожного новонародженого, ухвалена урядом з метою збільшити народжуваність в Україні.

Це коробка-колиска, яка міститиме необхідні для малюка речі (пелюшки, підгузки, чоловічки, ковдри тощо). Загалом у пакунку буде 25 позицій, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 17 липня.