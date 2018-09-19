У Дніпрі вийшов із коми 19-річний матрос, якому ворожий снайпер прострелив на Донбасі голову наскрізь (відео)

Пацієнту видалили частину кістки черепа для того, щоб врятувати мозок.

У Дніпрі вийшов з коми 19-річний матрос, якому ворожий снайпер прострелив голову наскрізь. Сталося це в Саханці на Донеччині.

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Медики лікарні імені Мечникова тиждень борються за життя хлопця. Воно могло обірватися будь-якої миті через вкрай складне поранення. Куля прошила обидві півкулі мозку. Олександра доправили туди непритомного на апараті штучної вентиляції легенів, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Лікарям вдалося стабілізувати його для операції. Пацієнту видалили частину кістки черепа для того, щоб врятувати мозок. І врешті - боєць відкрив очі. Лікарі кажуть, що шанси в Олександра з Херсонщини є. Адже їм уже вдавалося повертати до життя поранених, що за всіма лікарськими нормами не мали надії.

"Коли куля проходить таку частину головного мозку, шансів на виживання, по суті, не буває. Та динаміка, яка сьогодні є, - це вже диво. І ми всі сподіваємося на його порятунок", - говорить головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова помер військовослужбовець, який врятував під час артобстрілу на Донбасі свою доньку.