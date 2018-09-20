Суд поновив Амосову на посаді ректора медвишу імені Богомольця (документ)

Згідно рішення суду, Катерину Амосову мають поновити на посаді ректора негайно.

Печерський районний суд столиці поновив Катерину Амосову на посаді ректорки Національного медуніверситету ім. Богомольця.

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Скан відповідного рішення суду виклали на Facebook-сторінці НМУ імені Богомольця.

"Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2018 року Катерину Миколаївну Амосову поновлено на посаді ректора Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення набуває чинності миттєво в частині, що стосується поновлення на посаді професора Катерини Амосової. З 20-го вересня 2018 року Катерина Амосова - законний ректор НМУ.

У свою чергу, МОЗ готує апеляційну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту "Крок" студентами, які навчаються на стоматологів.

У зв'язку із зривом 20 лютого в НМУ ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія" для більш як 200 студентів 3-го курсу стоматологічного факультету, МОЗ України створило комісію для перевірки всіх обставин справи.

26 лютого студенти та трудовий колектив вишу оголосили безстроковий страйк. В університеті звинувачували МОЗ у втручанні в самоврядування вишу і незаконному відстороненні ректора.

28 лютого Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес. Невдовзі по тому з’явилося відеозвернення його учасників, де було оголошено про припинення страйку. Вони заявили, що "їх почули".

На початку березня Окружний адмінсуд Києва поновив Амосову на посаді ректора медуніверситету, пізніше МОЗ подав апеляцію на цю ухвалу. 30 березня комісія МОЗ визнала роботу Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати з нею контракт.

16 квітня Амосова була звільнена з посади. 23 квітня МОЗ оголосило конкурс на заміщення посади ректора НМУ. Разом з тим на сайті вишу з’явилася скан-копія рішення Печерського суду Києва від 23 квітня.

Ухвалою суду задоволено позов Амосової та визнано незаконним її звільнення з посади ректора НМУ. Також суд заборонив МОЗ заборонив проводити конкурс на посаду ректора вишу.