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Що їсти, щоб не старіти: названо сім антивікових продуктів (відео)

16:39, 27 вересня 2018
Країна
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Дієтологи назвали топ-7 антивікових продуктів. Що треба їсти, щоб дожити до 100 років, йдеться у сюжеті ТСН.

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70% раціону має складатися з рослинної їжі, наголошують дієтологи. Так, на першому місці - зелені овочі, які запобігають серцевим хворобам.

Також антивіковий продукт - різні види капусти, яка допомагає печінці виводити токсини. Далі йде насіння льону та різні горіхи - вони знижують запалення в організмі.

На четвертому місці - буряк, який розширює судини. На п'ятому - гречка - потрібна клітковина. Далі йдуть яйця та бобові - ідеальні білки.

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Теги: #продукти#дієтологія