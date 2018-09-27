Що їсти, щоб не старіти: названо сім антивікових продуктів (відео)

Щоб стати довгожителем, 70% раціону має складатися з рослинної їжі, вважають дієтологи.

Вчені довели, що мінімум 200 речовин, які є у продуктах, впливають на гени, пов’язані з довголіттям.

Дієтологи назвали топ-7 антивікових продуктів. Що треба їсти, щоб дожити до 100 років, йдеться у сюжеті ТСН.

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70% раціону має складатися з рослинної їжі, наголошують дієтологи. Так, на першому місці - зелені овочі, які запобігають серцевим хворобам.

Також антивіковий продукт - різні види капусти, яка допомагає печінці виводити токсини. Далі йде насіння льону та різні горіхи - вони знижують запалення в організмі.

На четвертому місці - буряк, який розширює судини. На п'ятому - гречка - потрібна клітковина. Далі йдуть яйця та бобові - ідеальні білки.

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