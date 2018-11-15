Як запобігти цукровому діабету: Супрун дала п'ять порад

У 80% випадків діабету 2 типу можна запобігти.

В Україні майже 1,3 мільйона людей живуть з діабетом. Окрім генетичних факторів, на розвиток хвороби впливає стиль життя — малорухливість, незбалансоване харчування, наявність надмірної ваги та шкідливих звичок.

Водночас багато людей не знають про хворобу. Наприклад, 50% випадків діабету 2 типу залишаються недіагностованими. Людина може мати хворобу та не знати про це багато років. Саме тому важливо регулярно тестувати кров на рівень цукру та уважно слідкувати за своїм організмом, щоб якнайшвидше запобігти хворобі, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

Вона наголосила, що діабету 1 типу запобігти не можна, на відміну від 2 типу. Тож Супрун дала кілька порад, як уникнути цієї хвороби:

1. Збалансовано харчуйтесь - зменшуйте споживання або взагалі відмовтесь від цукру та попередньо оброблених продуктів харчування, включно з обробленими зерновими продуктами (борошно, білий рис). Збільшуйте споживання клітковини — овочів та фруктів. Обирайте воду, каву або чай замість соку, содової та інших напоїв з високим вмістом цукру.

2. Підтримуйте здорову вагу

Надмірна вага, особливо в ділянці талії (абдомінальний жир) — це ознака резистентності до інсуліну, що зумовлює розвиток переддіабетичного стану.

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3. Будьте фізично активні

Згідно з рекомендаціями, для того, щоб отримувати максимальну користь для здоров‘я, варто щотижня приділяти 150 хвилин аеробним вправам помірної інтенсивності або ж 75 хвилин інтенсивної. Якщо не маєте часу на заняття — використовуйте будь-яку можливість порухатись.

4. Не куріть

Курці на 30-40% частіше розвивають діабет 2 типу, ніж люди, що не курять.

5. Регулярно відвідуйте свого сімейного лікаря

Підвищений рівень цукру в крові — один із ранніх симптомів діабету. При наявності симптомів лікар направить вас на аналізи для визначення цього показника.

Раніше у МОЗ заявили, що в Україні майже 1,3 млн людей мають хронічне захворювання цукровий діабет.