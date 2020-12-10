Україна не може і не буде наразі використовувати для вакцинації населення від коронавірусу російську вакцину "Спутник V", оскільки вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань за вимогами ЄС, а тому невідомо, чи вона ефективна на 100%, також невідомі її наслідки.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Українській правді".
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"Щодо російської вакцини, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти, то вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань. Тобто вона не може бути використана в Україні так само, як у розвинутих країнах", - сказав очільник українського уряду.
Голова уряду пояснив, що третя стадія клінічних випробувань є наймасовішою і передбачає вакцинацію десятків тисяч людей. Саме після останньої фази стають зрозумілими всі ризики і загрози, які може мати той чи інший препарат.
"Це найбільш масова стадія, яка якраз показує всі ризики, загрози, які ця вакцина може в собі нести. Тому сьогодні мова про закупівлю російської вакцини не йде", - додав Шмигаль.
До слова, раніше у ВООЗ заявили, що внесуть російську вакцину "Супутник V" до переліку рекомендованих вакцин для екстреного використання, якщо препарат відповідатиме обов’язковим критеріям.
Нагадаємо, у ЦГЗ повідомили, що вакцина від коронавірусу надійде до України у межах ініціативи COVAX, попередньо, в середині або наприкінці січня 2021 року. Це буде пробна партія. Сам процес щеплення населення від коронавірусу буде відбуватися у три етапи.
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