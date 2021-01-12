Глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що як член уряду виступив би проти ухвалення рішення про закупівлю російської вакцини, якби таке питання розглядалося.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія нав’язує Україні «гібридну» дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу «Спутник V».

Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Читайте такожУкраїна може запровадити свідоцтва про вакцинацію від COVID-19: у МОЗ дали пояснення

"Сам факт такої дискусії - це є вже ознака нав'язаної нам такої гібридної дискусії про цю вакцину. Я хочу чітко сказати, щопропагандистські можливості «Спутник V» набагато перевищують його реальні можливості ефективності", - зауважив Кулеба.

Журналіст уточнив, чи це він виголосив політичну заяву, чи посилається на медичні дані.

"Я не думаю, що є якийсь медичний тест, який зараз оцінює ліки на пропагандистський ефект", - сказав Кулеба.

При цьому він нагадав, що остаточних результатів досліджень щодо ефективності російської вакцини «Спутник V» немає.

"Але я хочу сказати, що є фактор набагато важливіший з точки зору інтересів Росії, ніж медичний, - це фактор пропагандистський, тому що нам нав'язують цю історію, що "от вас усі кинули, от ви нічого не можете, а ми, як завжди, братній народ, стоїмо тут, поруч і готові допомогти"", - заявив Кулеба.

Водночас міністр підкреслив, що як член уряду виступив би проти рішення про закупівлю російської вакцини, якби таке питання розглядалося.

Російська "вакцина" від коронавірусу

11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. За його словами, одна з його доньок зробила собі нею щеплення.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.

24 серпня президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Путін домовилися про тестування російської вакцини проти коронавірусу на білорусах, і що Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.

З грудня «Спутником» в РФ роблять щеплення медпрацівникам та інших громадянам з груп ризику.

У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватись в Україні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко