Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія нав’язує Україні «гібридну» дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу «Спутник V».
Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
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"Сам факт такої дискусії - це є вже ознака нав'язаної нам такої гібридної дискусії про цю вакцину. Я хочу чітко сказати, щопропагандистські можливості «Спутник V» набагато перевищують його реальні можливості ефективності", - зауважив Кулеба.
Журналіст уточнив, чи це він виголосив політичну заяву, чи посилається на медичні дані.
"Я не думаю, що є якийсь медичний тест, який зараз оцінює ліки на пропагандистський ефект", - сказав Кулеба.
При цьому він нагадав, що остаточних результатів досліджень щодо ефективності російської вакцини «Спутник V» немає.
"Але я хочу сказати, що є фактор набагато важливіший з точки зору інтересів Росії, ніж медичний, - це фактор пропагандистський, тому що нам нав'язують цю історію, що "от вас усі кинули, от ви нічого не можете, а ми, як завжди, братній народ, стоїмо тут, поруч і готові допомогти"", - заявив Кулеба.
Водночас міністр підкреслив, що як член уряду виступив би проти рішення про закупівлю російської вакцини, якби таке питання розглядалося.
Російська "вакцина" від коронавірусу
- 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. За його словами, одна з його доньок зробила собі нею щеплення.
- Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.
- 24 серпня президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Путін домовилися про тестування російської вакцини проти коронавірусу на білорусах, і що Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина.
- З грудня «Спутником» в РФ роблять щеплення медпрацівникам та інших громадянам з груп ризику.
- У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватись в Україні.
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