50% позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише у столиці, де вже зробили два щеплення понад 65% киян.

В Україні три області перетнули позначку в 50% вакцинованого дорослого населення від COVID-19 принаймні однією дозою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"На сьогодні вже три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область - понад 55% та Полтавська область - майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська (49%) та Черкаська (47%) області", - заявив міністр.

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За словами Ляшка, позначку 50% з повним курсом вакцинації подолано лише в Києві: двома дозами щеплено понад 65% жителів. До цього показника наближається Київська область - майже 49%.

Нагадаємо, з початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 905 тис. 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 млн 905 тис. 431, повністю імунізовані – 12 млн 042 тис. 233. З початку вакцинальної кампанії проведено 25 млн 947 тис. 664 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Леся Лещенко