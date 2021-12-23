За медичну допомогу цим пацієнтам НСЗУ виплатила вже понад 13 млрд грн.

Упродовж січня-листопада в Україні госпіталізацію пройшли 709 тис. пацієнтів з COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Національної служби здоров'я Тетяна Бойко повідомила на брифінгу щодо підсумків роботи Програми медичних гарантій у 2021 році.

Бойко нагадала, що допомога при COVID-19 входить до Програми медичних гарантій і є безоплатною для пацієнта.

"Упродовж січня-листопада в Україні госпіталізували 709 тис. пацієнтів з коронавірусом. За медичну допомогу цим пацієнтам в стаціонари лікарень НСЗУ вже виплатила більш ніж 13 млрд грн. За проведення вакцинації від COVID-19 виплатили трохи більше, ніж 759 млн грн", - повідомила вона.

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Як повідомялв УНІАН, дев'ять із десяти госпіталізованих у листопаді були невакциновані від COVID-19 та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Про це повідомляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, у листопаді 2021 року серед захворівших на коронавірусну інфекцію 84% не пройшли повний курс вакцинації. Серед госпіталізованих – 91%. Це означає, що дев'ять із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", – сказав міністр.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.