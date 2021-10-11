Лікарі та медпрацівники як можуть допомагають пацієнтам, які вимушені терпіти холод та відсутність гарячої води.

В Херсоні обласна лікарня вже тиждень працює без газу, для операцій лікарям доводиться гріти воду у чайниках. Постачальник блакитного палива стверджує, що медична установа сама вина у відключенні - нібито вона не передавала покази лічильника. Проте адміністрація лікарні заперечує усі пояснення та наголошує на тому, що від таких дій страждають пацієнти.

Про це повідомляє "24 канал".

У обласній лікарні Херсону приблизно 20 відділень та чимало пацієнтів. Без опалення та гарячої води там вимушені лікуватися понад 500 осіб. Лікарі розповіли про складнощі через відсутність газу. Так, для підготовки пацієнтів до операції їм доводиться гріти воду чайниками.

Окрім цього, в неонатологічному відділені, де перебувають жінки та їх новонароджені діти, рятуються від холоду грілками.

"Ми використовуємо електроприлади, використовуємо грілки для зігрівання. Ну, і тепліше одягаємось. Це звичайно не дуже комфортно мамам. Наразі у приміщеннях + 16 – 18 градусів у день. Вночі холодніше", повідомила виданню завідувач неонатологічного відділення Софія Сидорко.

Відомо, що газ у лікарні відключила постачальна компанія "УкрГазРесурс". Підприємство направило працівників, які просто приїхали до медичного закладу та запломбовували ввідні вузли палива.

Читайте такожВ Україні вже 16 областям загрожує "помаранчева" зона (відео)Компанія-постачальник не бачить ніякого порушення у відключенні лікарні від газу. Представники "УкрГазРесурсу" відповіли на інформаційний запит журналістів та повідомили, що працівники медичного закладу нібито не передавали показники споживання газу, що є порушенням угоди та підставою для відключення.

Проте у лікарні кажуть, що покази передавалися. Тепер медична установа шукає нового постачальника, вже оголошено тендер. Але швидко відновити опалення у лікарні не вийде - процедура може зайняти місяць. Увесь цей час лікарям доведеться й надалі гріти чайниками воду та рятувати пацієнтів від холоду.

Проти постачальника вже відкрили кримінальну справу. Адміністрація лікарні зверталася до СБУ та поліції, правоохоронці побачили у діях компанії, яка залишила медичний заклад без газу, самоправство.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Волині лікарня рятується від холодів за допомогою дров.

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Автор: Поліна Кузенко