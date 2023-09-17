Вчені вважають, що комахи повинні складати більшу частину нашого раціону, хоча це може вимагати певної переконливості.

Хрусткі панцири комах є поживною добавкою, яку багато хто волів би не вживати в їжу. Однак дослідження показало, що поживні речовини, що містяться в комах, можуть покращувати метаболізм.

Коли дослідники з Вашингтонського університету посадили мишей на дієту, яка включала хітин - полісахарид, який є в екзоскелетах комах, панцирах ракоподібних і грибах - шлунки тварин роздулися, що викликало спеціалізовану імунну відповідь, пише Sciencealert.

Цією відповіддю стало виробництво унікального кишкового ферменту, необхідного для перетравлення хітину, а також активація клітин, що регулюють жирові тканини в організмі.

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Результати дослідження засвідчили, що миші, яких годували хітином разом з жирною їжею, мали кращий метаболізм порівняно з мишами, яких годували лише жирною їжею. При цьому, миші які вживали хітин, не поправлялися.

Вчені відзначили, що ссавці зазвичай не виробляють ферменти, достатньо сильні, щоб розщеплювати полісахариди, які вони їдять, але хітин, схоже, є винятком, що має еволюційні корені.

Вони допустили, що до вимирання динозаврів стародавні ссавці їли комах набагато частіше, ніж зараз. До того ж дослідження показали, що деякі ссавці вже давно пристосувалися до переварювання хітину.

"Комахи не тільки безпечні для споживання нашим видом, вони також можуть забезпечувати життєво важливі поживні речовини, такі як білок, і їх можна збирати екологічно чистим способом", - відзначили вчені.

Вони вважають, що комахи повинні складати більшу частину нашого раціону, хоча це може вимагати певної переконливості. З'ясування того, які частини комахи є найбільш поживними і чому, може допомогти вченим розробити більш смачні способи отримання поживних переваг.

Тепер група вчених планує провести таке ж дослідження, але вже за участю людей.

Інші дослідження про їжу

Влітку стали відомі результати дослідження, які показали, що вживання ультрапроцесованих харчових продуктів може збільшити ризик серцевих захворювань. До них відносяться снеки, газована вода, "швидкі" обіди, і інша вже готова до споживання їжа.

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