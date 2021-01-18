Під час локдаунів через пандемію коронавірусу експерти з'ясували, що чоловіки підсвідомо очікують від дружин, що вони зроблять свою роботу дистанційно, зварять борщ та займуться домашнім побутом, зроблять з дітьми уроки. І це проблема не тільки України.

Під час карантину люди наче повертаються до 50-х, коли ідеальна мама мала у чарівному фартушку зустрічати чоловіка гарячим обідом, чистою квартирою, ще й вишикувати по зросту діточок.

Таку думку висловила письменниця Анна Уайтхаус, посилаючись на дослідження Британського конгресу тред-юніонів, пише Освіторія з посилнням на The Guardian.

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Опитування 50 тисяч батьків з Британії довело, що чоловіки все ще вважають жіночою роботою догляд за дітьми, які на карантині залишилися вдома, переважну більшість хатніх справ, допомогу дітям під час дистанційного навчання.

Кожна друга мати боїться, що обов’язки по догляду за дітьми призведуть до негативного ставлення до неї як працівника на роботі.

Кожна п’ята не може виконувати повністю професійні обов’язки, доки займається дітьми на карантині. 71% просили відпустку на цей час, але їм відмовили роботодавці.

Одна з жінок, у якої троє дітей до 10 років, повідомила, що їй порадили працювати, коли малеча засне. Тож до першої години ночі вона виконує робочі завдання, а о 5 ранку прокидається найменша дитина. Вона переконана, що довго так не протримається.

Рівність виявили лише в одному: чверть опитуваних, як чоловіків, так і жінок, брали щорічну відпустку на час карантину, якщо їм це дозволили.

Цікаво, що опитування щодо того, як догляд за дітьми на карантині впливає на робоче життя, пропонували не лише жінкам, а й чоловікам. Але лише 7% тих, хто відгукнувся, чоловіки, решта – мами. І більшість з них повідомило, що нічого у їхньому житті принципово не змінилося.

Можливо, так мало чоловічих відгуків через те, що вони все ще вважають: це «жіноче питання». Усі сучасні погляди на чоловічу та жіночу ролі у суспільстві зникають, коли дружина «все одно вдома», а вона, мовляв, краще готує, краще розуміє дітей і швидше може впоратися з безладом.

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Питання це згадує не одне видання. Хтось пропонує згадати про гендерну рівність та розподілити усі обов’язки порівну. Хтось, навпаки, у старих добрих традиціях закликає чоловіків продемонструвати, що вони сильна стать, господарі дому та підставити дружинам плече. Результат однаковий: розвантажити жінок.

Чоловічі рецепти на локдауні

Британський професор філософії Джон Каддебек стверджує, що карантин – це унікальна можливість для чоловіків сказати «так» своєму батьківству. І, можливо, діти, згадуючи ці часи, скажуть, що саме тоді вони по-справжньому відкрили батьків.

«Бути татусем – це вибір, який ми можемо робити знову і знову», - пише він. - «Найскладніша реальність, з якою ми повинні зіткнутися на карантині, коли ми бачимо все, що відбувається вдома, полягає в тому, що ми ще не є тим чоловіком і батьком, яким хочемо бути, або навіть вважали, що були».

Експерт радить розпочати з того, що взяти відповідальність за власні почуття і не розпалювати тривогу дітей, а навчитися їх заспокоювати щодо майбутнього, дати їм відчути тата потенційним захисником. Також дати дружині відчуття, що ви – єдина команда і взяти на себе обов’язки на тій ділянці домашнього фронту робіт, який найбільш бентежить дружину. Часто це буде саме догляд за дитиною, спілкування, щоб дозволити мамі хоч трохи усамітнитися і побути в тиші.

Тим часом є чимало речей, про які дитина будь-якого віку хоче поговорити саме з татом, ігри, читання по черзі вголос чи простенька театралізація може стати незабутнім спогадом сина чи доньки, коли вони виростуть.

Нині чоловік повинен намагатися віддавати найкращі сили, найкращий час для того, щоб бути з сім’єю. А професійні завдання мають бути виконані у відведений час, а не розростатися на весь день.

Робота вдома – це виклик, вважає експерт. Вдома потрібно бути творчим. Є час зробити ремонт, а тим паче готувати разом з дружиною, що може стати ще й приємно проведеним часом, навести власний порядок у всіх речах або ж з дитиною змайструвати годівницю для птахів.

Якщо щось хочете від дружини (бачити її вдома гарно вдягненою, більше спілкуватися, поласувати її пирогами), спочатку зробіть самі щось аналогічне – ось і весь рецепт спокійного карантинного життя.

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Автор: УНІАН