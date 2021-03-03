Не потрібно відмовчуватися, якщо чоловік дійсно заслужив похвалу.

Компліменти підвищують самооцінку, зближують партнерів і навіть зміцнюють відносини. Але для цього потрібно навчитися правильно їх робити.

Читайте такожЛюбов, а не просто дружба: психолог розповіла, як розібратися у своїх стосункахПро те, як правильно робити компліменти чоловікам пише видання cosmo.com.ua.

Будь чесна

Не те щоб чоловіки були дуже прозорливими або відразу розсекретили підступ, але лже-комплементи їм краще не робити. По-перше, тому що, якщо тобі щось не подобається, а ти це хвалиш, хлопець продовжити так чинити, одягатися або себе вести. По-друге, одного разу ти випадково можеш здати себе, зробивши чесний комплімент в зовсім іншій ситуації. Такий дисонанс чоловік точно не пропустить.

Аргументуй свою думку

Просто "круто" не прокотить. Якщо тобі дійсно подобається, скажімо, образ партнера, скажи, що в костюмі або сорочці він виглядає в сотні разів мужніше, ніж Джейсон Стетхем або Том Харді. Також можеш додати, мовляв, кольори підкреслюють очі, а в джинсах його сідниці здаються ще сексуальнішими. Тільки не перегравай.

Уникай сюсюкання

Якщо чоловік і хоче чути комплімент, він повинен бути грубим, сухим і підкреслювати кращі якості. При цьому відрізнятися від тієї похвали, яку хлопець регулярно отримує від мами чи бабусі. А значить, ніяких "зайчик, ти незрівнянний" або "малюк, ти, як завжди, на висоті". Краще заміни їх фразою: "Вау, в такому тренчі тільки по Лондону на Тижні моди гуляти. Тобі пасує!"

Акцентуй на перевагах чоловіка і не порівнюй

Уяви, що вдома відпали гардини, і ти попросила хлопця прикріпити їх назад. Ось він закінчив роботу, і у тебе з'являється неконтрольоване бажання похвалити його фразою: "Клас! Спасибі велике, ти супер! Інакше довелося б викликати майстра". З одного боку, ти сказала комплемент, з іншого — принизила чоловіка сумнівами в його можливостях. Щоб це не повторилося, краще сказати: "Ось це так! Як добре, що ти у мене такий рукатий і легко з усім впорався!". Розумієш різницю?

Не ігноруй комплементи

Може здаватися, навіщо хлопця хвалити, якщо він і так в курсі, що молодець? А чому тоді він повинен говорити, як ти добре виглядаєш, якщо це й так зрозуміло? Правильно, щоб зробити приємно. Тому не потрібно відмовчуватися, якщо чоловік дійсно заслужив похвалу або тобі хочеться нагадати, що у нього хороший смак.

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Автор: УНІАН