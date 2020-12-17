Встановлено, що у сексуально активних людей сильніша імунна система.

Секс не тільки зближує з партнером, але і зміцнює загальний стан здоров'я. Названо деякі переваги інтиму, які були підтверджені наукою.

Читайте такожДля здоров'я і не тільки: науковці розповіли про користь сексуЗниження артеріального тиску. Безліч досліджень пов'язували секс з більш низьким артеріальним тиском. Доведено, що статевий акт особливо корисний для зниження систолічного артеріального тиску - верхньої цифри у вимірі артеріального тиску.

Зміцнення імунітету. У сексуально активних людей сильніша імунна система. Так, у студентів коледжів, які займалися сексом кілька разів на тиждень, в слині фіксувався більш високий рівень імуноглобуліну А - антитіла, яке допомагає боротися з інфекціями і застудою, в порівнянні зі студентами, які не займалися сексом зовсім або занадто часто.

Зниження ризику серцево-судинних хвороб. Секс - відмінне тренування для серця. Крім почастішання пульсу, секс допомагає підтримувати баланс між рівнями естрогену і тестостерону. Низький показник цих гормонів може піддати нас ризику багатьох захворювань, включаючи остеопороз і хвороби серця. В одному дослідженні встановлено, що чоловіки, які займалися сексом не рідше двох разів на тиждень, мали вдвічі меншу ймовірність померти від інфарктів, ніж ті, хто рідко практикував секс, пише medikforum з посиланням на The Health Site.

Зменшення болю. На думку експертів, оргазм здатний блокувати біль. Навіть мастурбація може допомогти зменшити менструальні спазми, артритний біль, а в деяких випадках головний біль і хронічні болі в спині і ногах.

Профілактика нетримання. Втрата контролю над сечовим міхуром - поширена і часто неприємна проблема, яка, за оцінками експертів, зачіпає близько 30% жінок в якийсь момент їхнього життя. Регулярний секс може зміцнити м'язи тазового дна, що важливо для запобігання нетриманню сечі.

Підвищення якості сну. Ви відчуваєте сонливість після сексу? Це пов'язано з тим, що оргазм викликає викид гормону пролактину, який сприяє розслабленню і сонливості.

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Автор: УНІАН