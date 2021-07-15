Одним з наслідків коронавирусної інфекції є деактивація сексуальної функції у людини.

Коронавірус має вплив на сексуальну активність людини.

Таку думку висловив лікар, експерт в галузі сексології Євген Кульгавчук. Лікар пояснив, чому внаслідок перенесеного COVID-19 можуть виникати певні проблеми інтимного характеру. Зокрема, фахівець зазначив, що коронавірус здатний "відімкнути" лібідо, оскільки, будучи поліорганним захворюванням, він знижує загальний енергетичний потенціал організму.

"У несприятливий період сексуальна функція, як правило, зменшується і йде на другий план", - пояснив Кульгавчук.

Він уточнив, що такий механізм спрацьовує, оскільки природа прагне не допустити зачаття в несприятливих умовах, що підвищують ризик появи хворобливого потомства.

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Також, додав лікар, при зараженні коронавірусом відбувається пошкодження клітин Лейдіга, відповідальних за виробництво тестостерону - гормону, який "диригує" сексуальною сферою і багато в чому визначає сексуальні можливості, передає nashamama.

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Автор: Іван Бойко