Укласти договір запропонувала 21-річна Енні Райт всього після двох тижнів знайомства в Tinder зі своїм хлопцем.

21-річна Енні Райт з Атланти, штат Джорджія, уклала зі своїм коханим Майклом Хедом договір про правила відносин.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Дівчина познайомилася зі студентом юридичного факультету в Tinder майже рік тому. Через два тижні спілкування американка жартома запропонувала Хеду укласти договір про правила у відносинах. Молода людина поставилася до ідеї дівчини з усією серйозністю, і вони склали 17-сторінковий договір.

Згідно з документом, хлопець зобов'язаний розплачуватися на всіх побаченнях, дарувати їй квіти два рази на місяць і п'ять разів на тиждень відвідувати спортзал. Всі можливі конфлікти вони домовилися вирішувати за допомогою відкритого діалогу.

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"Ми з Майклом схожі на бізнес-партнерів, але з важливим нюансом - ми любимо один одного. Ми діловому шляхом розв'язуємо наші проблеми", - сказала Райт.

Вже в жовтні молода пара відзначить першу річницю. У майбутньому вони планують розширити контракт.

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Автор: Віолетта Орлова