Лікарі пояснили такий феномен гіперреактивністю матки жінки, в якій кожен раз розвивається відразу по дві яйцеклітини.

У США чоловік і дружина стали батьками трьох пар близнюк поспіль протягом п'яти років.

Як повідомляє Daily Mirror, сім'я 32-річної Джолін Маккі і 33-річного Ендрю Маккі з Нью-Йорка збільшилася з шести до восьми осіб, після того, як у них народилася третя пара близнюків в серпні 2021 року.

"Я і уявити не могла, що стану багатодітною матір'ю. Я думала, у мене буде одна або дві дитини", - зізналася жінка.

Маккі сказала, що всі діти чудово ладнають між собою, і вона ні за що не хотіла б, щоб їх було менше.

Також жінка зазначила, що, коли дізналася, що вагітна третьою парою близнюків, зрозуміла, що це її доля.

"Я думала, що втретє дитина точно буде одна, але, коли з'ясувалося, що їх знову двоє, лікар був не менше шокований, ніж ми. Він сказав, що ніколи такого не бачив за 25 років практики", - поділилася спогадами багатодітна мати.

Лікарі пояснили такий феномен гіперреактивністю матки жінки, в якій кожен раз розвивається відразу по дві яйцеклітини.

Нагадаємо, як писав УНІАН, мешканка казахстанського міста Уральськ, 29-річна Лілія Коновалова народила близнюків - дочку і сина - з різницею в 2,5 місяці.

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Автор: Віолетта Орлова