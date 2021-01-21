Уміння цікавитися справами, слухати і чути один одного дарує відчуття своєї значущості і важливості.

Не секрет, що слідом за цукерково-букетним періодом йдуть і гормони, які змушували почуття вирувати. Якщо партнери у відносинах не перший день, то знають, що почуття з кожним днем потрібно зміцнювати.

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Прямо в губи

Це про поцілунок - справжній, глибокий і довгий. Якщо конкретніше — шестисекундный. Дослідження у сфері людських відносин виявили, що саме так потрібно цілувати партнера кожен день. Шість секунд пояснюються тим, що цей відрізок часу занадто довгий, щоб цілувати когось, хто не особливо симпатичний. А значить мозок оцінює цей акт як дзвіночок про важливість нашого партнера, а ще дарує почуття безпеки.

Обійми мене міцніше

І не відпускай, мінімум двадцять секунд, а можна і довше. Обіймати - значить міцно притиснути один одного і не зміщувати центр ваги. Доведено, що через двадцять секунд тиск і пульс зменшуються, тривожність йде, а на зміну їй приходить гормон окситоцин. Аналогічним чином довіра до партнера зростає разом з відчуттям безпеки.

Хвилиночку уваги

А краще все п'ять! Приділяйте їх один одному - тільки вам, без перегортання стрічки Інстаграм і робочих листів. Сюди можна включити і поцілунок, і обійми, і розмову про що душа забажає. Уміння цікавитися справами, слухати і чути один одного дарує відчуття своєї значущості і важливості.

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Автор: УНІАН