У відомстві наголосили, що в сучасному світі ні національність, ні різне громадянство не стають на заваді для об'єднання в одну родину.

Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію, як можна зареєструвати шлюб з іноземцем.

Так, на сторінці у Facebook Мін'юсту наголосили, що в сучасному світі ні національність, ні різне громадянство не стають на заваді для об'єднання в одну родину.

Читайте такожНазвано повсякденні звички щасливих парЗаконом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" визначено, що іноземці мають ті ж права і свободи, що і громадяни України.

Які документи потрібні:

• для того, щоб укласти шлюб, іноземець має подати паспорт або паспортний документ;

• якщо особа раніше перебувала у шлюбі – подається також документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним;

• крім цього, надається документ, що підтверджує законність перебування на території України.

Всі документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути завірені апостилем чи мати консульську легалізацію в тій країні, в якій вони були видані.

Подаються документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.

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Автор: Вікторія Гордієнко