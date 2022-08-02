Уряд продовжує нараховувати і виплачувати зарплати медикам у тих регіонах України, де РФ намагається встановити свою окупаційну владу.

Роботу в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України не розцінюватимуть як співпрацю з агресором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми вже декілька раз наголошували і продовжуємо наголошувати, що робота в лікарнях на тимчасово окупованих територіях не є співпрацею з агресором. Це не будуть розцінювати як злочин і колабораційну діяльність", - заявив Ляшко.

Він додав, що уряд продовжує нараховувати і виплачувати зарплати медикам, які працюють на цих територіях.

Міністр також розповів, що дефіциту медичних працівників в Україні немає.

"За період війни із України, за офіційною статистикою, виїхали 0,5% медичних працівників, за фактом ми бачимо трохи більше, але ця цифра не перевищує 2%", - зазначив Ляшко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що понад 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги внаслідок війни.

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