За органом мав вилетіли аеромедичний гелікоптер, але складні погодні не дали гвинтокрилу піднятися у повітря.

Через негоду медики не могли доправити донорське серце вчасно з Івано-Франківська до Львова - аеромедичний гелікоптер не зміг піднятися у повітря.

Як йдеться у сюжеті ТСН, орган взяли в померлої в Івано-Франківську і треба було терміново доставити до Львова, бо життєздатність донорського серця всього 3 години.

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За органом мав вилетіти аеромедичний гелікоптер, але складні погодні не дали гвинтокрилу піднятися у повітря. Тож медики вирішили залучити до транспортування серця поліцію.

Звичайним авто з Івано-Франківська до Львова майже дві з половиною години їзди. Патрульні за складних погодних умовах (падав сніг, була обмежена видимість і ожеледь) домчали бокс із донорським серцем за 1 год. 40 хв!

На об'їзній Львова, яка зазвичай дуже завантажена автомобілями, прикарпатських поліцейських зустріли тутешні копи і супроводили до лікарні швидкої допомоги. У лікарів на пересадку залишилася всього година. І вони встигли.

Здорове донорське серце забилося у грудях 67-річного чоловіка, який переніс три інфаркти і без пересадки був приречений. Донором стала 52-річна жінка, яка померла від інсульту. Її рідні погодилися віддати серце, дві нирки і печінку, щоб врятувати інших людей.

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