Лікар-хірург був здивований, адже вперше у своїй практиці виявив в голові пацієнта гельмінта.

На Рівненщині з голови жінки дістали 9-сантиметрового гельмінта. Вона скаржилася на пухлину, розташовану на волосистій частині голови. Коли лікар-хірург почав операцію, то виявив гельмінта.

Про це повідомляється на сторінці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

В кінці червня жінка звернулася до лікаря з пухлиною, розташованою на волосистій частині голови. Коли пацієнтці почали робити операцію, лікар виявив гельмінта виду Dirofilaria repens. Він був здивований, адже це перший випадок у його практиці та у 2022 році на території Рівненської області.

"Дирофілярія в перекладі з латинської – зла нитка - тонка ниткоподібна нематода білого кольору. У хворих тварин самка гельмінта народжує живих личинок – мікрофілярій, які при укусах комара потрапляють в організм комахи, де розвиваються до інвазійної стадії і під час наступних укусів потрапляють до інших тварин чи людей, у тілі яких продовжують розвиватися та рости. Безпосередньо від хворих тварин та людей підшкірний дирофіляріоз не передається", - розповіли лікарі.

Від цього захворювання можна вберегтися. Для цього необхідно захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, застосовуючи різні види репелентів, інсектицидів та фумігаторів. Потрібно своєчасно проводити дегельмінтизацію власним улюбленцям. Також від комах у приміщеннях можна захищатися сітками на вікнах та дверях.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що гігантська пухлина завадила українцеві поїхати на фронт.

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