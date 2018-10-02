В Одеській області госпіталізовані з підозрою на сибірську виразку забили і з'їли хвору корову - ОДА

За попередніми даними, люди заразилися під час забою тварини і розбирання туші.

У селі Міняйлівка Саратського району Одеської області п'ятеро людей, госпіталізованих з підозрою на сибірську виразку, контактували з хворою твариною - забили і з'їли хвору корову.

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, до інфекційного відділення Саратської центральної районної лікарні з підозрою на зазначене захворювання госпіталізовано п‘ять осіб, які контактували з твариною, у якої були ознаки сибірської виразки.

Зокрема, за словами заступника директора названого департаменту Оксани Рокунець-Сорочан, встановлено, що всі постраждалі перебували в одному приватному домогосподарстві, і вживали в їжу м'ясо забитої тварини.

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За даними Рокунець-Сорочан, наразі відібрані матеріали направлено до Києва (в лабораторний центр МОЗ) для проведення ПЛР-аналізу (біологічний аналіз на полімерну ланцюгову реакцію) для встановлення остаточного діагнозу.

Як уточнив УНІАН представник ОДА, за попередніми даними, люди заразилися під час забою тварини і розбирання туші.

На сьогодні, за словами медиків, стан хворих задовільний, пацієнти отримують відповідне лікування. Відзначається, що в епідеміологічному вогнищі проведено дезінфекцію, залишки м'яса й інші матеріали (зокрема ті, які були в контакті з твариною) знищено відповідно до нормативів.

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Також проведено подвірний обхід в Міняйлівці, де утримується худоба. За станом тварин стежать, проводиться профілактичне медичне обстеження жителів Міняйлівки і найближчих населених пунктів.

В ОДА додали, що остаточний комплекс заходів буде затверджено після отримання результатів досліджень з Києва.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області зафіксовано спалах сибірської виразки серед людей, п'ятеро осіб було госпіталізовано.

Довідка УНІАН. Сибірська виразка - особливо небезпечне інфекційне захворювання сільськогосподарських і диких тварин усіх видів, а також людини. Характеризується інтоксикацією, розвитком серозно-геморагічного запалення шкіри, лімфатичних вузлів і внутрішніх органів; протікає в шкірній або септичній формі (також у тварин зустрічаються кишкова і легенева форми).