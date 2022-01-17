Так, кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше).

Минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тис. проти 28 тис. позаминулого тижня.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

Так, кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. громадян.

Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України – у "жовтій" зоні, повідомили в Кабінеті міністрів.

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За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських.

Крім того, як доповіли урядовці, найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами, старшими за 60 років.

Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

Глава держави зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, МОЗ 6 січня дозволив вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім бажаючим віком від 18 років.