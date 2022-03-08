Передбачається, що це значно спростить доступ до ліків.

Міністерство охорони здоров'я закликає українців купувати ліки, спираючись на їхню діючу речовину та доступність в аптеці, а не на торгову назву лікарського засобу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook.

У міністерстві пояснюють, що це значно спростить доступ до ліків.

"Процедуру державної реєстрації проходять всі лікарські засоби, як вітчизняного виробництва, так і іноземного, отже усі препарати є однаково якісними. Тому МОЗ закликає українців під час вибору ліків в аптеках керуватися не брендовими назвами ліків, а активними речовинами, що входять до їхнього складу, та доступністю", - мовиться у дописі.

Зауважується також, що рецепти, які отримують пацієнти для того, щоб придбати ліки, також оформляються на активну (діючу) речовину.

"Тому просимо фармацевтів також відмовитися від маркетингового просування і орієнтуватися на наявний асортимент в аптеці та рекомендувати пацієнтам усі лікарські засоби відповідно до активної речовини", - наголосили у МОЗ.

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