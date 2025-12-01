Xiaomi 17 Ultra вийде раніше, ніж зазвичай, причому відразу на кілька місяців.

Схоже, Xiaomi вирішила не затягувати випуск своєї ультра-моделі Xiaomi 17. Як повідомляє Gizmochina з посиланням на інформацію інсайдерів, новинка буде представлена вже цього місяця.

Повідомляється, що Xiaomi приділяє особливу увагу оптиці. Девайс отримає нове покриття Leica, призначене для поліпшення пропускання світла при мінімізації відблисків і примарних ефектів. Це повинно забезпечити максимально чіткі знімки з природним і точним перенесенням кольорів.

Оптика стане не єдиним нововведенням. Xiaomi 17 Ultra, на відміну від попередника, відмовиться від звичної чотирикамерної системи і перейде на потрійний модуль. Але їхні характеристики стануть кращими: основний модуль 50 Мп очікується з 1-дюймовим сенсором OmniVision OV50X, у поєднанні з масивним 200-Мп перископічним телеоб'єктивом і 50-мегапіксельним надширіком.

Як і всі інші смартфони серії Xiaomi 17, 17 Ultra працюватиме на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також телефону приписують батарею 6000-7000 мАг, просунутий OLED-дисплей з високою частотою оновлення і міцний корпус з кращим захистом від води і пилу.

Очікується, що разом із новим камерофоном найближчими тижнями дебютує фітнес-браслет Xiaomi Band 10 Pro і перший NAS бренду.

На глобальному ринку Xiaomi 17 Ultra, як очікується, вийде навесні 2026 року і складе конкуренцію iPhone 17 Pro Max і прийдешньому Samsung S26 Ultra, який, найімовірніше, залишиться без поліпшень в частині камре.

Раніше в мережі з'явився список смартфонів Xiaomi, які оновляться до HyperOS 3 у грудні. У списку є апарати з бюджетного сегмента, наприклад, серія Poco M.

