В результаті перевірок відрахували 50 тисяч студентів віком понад 25 років .

Після початку повномасштабної війни в Україні зросла кількість студентів старших 25 років. Про це розповів голова Державної служби якості освіти (ДСЯО) Руслан Гурак в інтерв’ю ZN.UA.

За його словами, якщо до 2022 року таких у системі освіти завжди було близько 30 тисяч, то протягом останніх трьох років їх стало близько 230 тисяч.

"І впродовж 2022-2025 років цей показник утримується на цьому ж рівні з незначними коливаннями", - сказав Гурак.

За даними аналізу ДСЯО, що нетиповий сплеск почався саме після лютого 2022. Таким чином, мовляв, ті, хто стають студентами, намагаються уникнути мобілізації.

"Для тих, хто вступає, щоб уникнути призову, важливі три речі: щоб було легко вступити й навчатися, і все це - недорого", - пояснив Гурак.

Саме тому, за його словами, серед "ухилянтів" не популярні медичні спеціальності та правничі. По-перше, як зауважив голова ДСЯО, для вступу на ці напрями потрібно мати щонайменше 150 балів НМТ. По-друге, оплата за навчання дуже висока, навчатися там нелегко.

За словами Гурака, в результаті перевірок відрахували 50 тисяч студентів віком понад 25 років, які вступали з порушеннями закону.

Крім того, він підкреслив, що на даний момент правоохоронці вже відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадовців закладів освіти, затримали деканів і ректорів окремих університетів. ДСЯО подала доповідні записки до МОН щодо анулювання ліцензій двох закладів освіти. Саме міністерство готує 20 перевірок закладів освіти щодо виявлених фактів.

Підготовка студентів в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення офіцерської підготовки для студентів-медиків.

Документ передбачає відновлення обов’язкової офіцерської підготовки для студентів, які здобувають освіту медиків і фармацевтів в університетах. Цей закон передбачає встановлення обов’язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

