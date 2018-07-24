Кольорові олівці містять речовини, які викликають рак

Дослідники виявили в олівцях гідрокарбонати, які вважаються канцерогенами.

Кидатися, гризти чи облизувати? Зазвичай діти використовують кольорові олівці як іграшку, а не предмет канцелярії. Тому Єврокомісія до них ставиться так само. Скільки отруйних речовин у них перевірили експерти німецького фонду Stiftung Warentest, пише видання Der Spiegel.

Цей фонд оцінює товари і послуги на споживацькому ринку Німеччини. Його дослідження виявило, що кожен третій набір кольорових олівців містить токсини, які викликають рак.

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Загалом, під час дослідження експерти оцінювали 35 наборів канцелярських предметів. Серед них 17 упаковок кольорових олівців, 12 наборів фломастерів і 6 тюбиків з чорнилами. Видання зауважує, що зазвичай люди вважають кольорові олівці нешкідливими. Але німецькі експерти виявили у них надмірну кількість поліциклічних ароматичних гідрокарбонатів. Ці речовини вважаються збудниками раку. При цьому, токсичність олівців, як виявилося, не залежить від їхньої вартості. Під час експерименту найдорожчі набори містили найбільшу кількість токсинів. Загалом із 17 наборів олівців лише 5 отримали схвальну оцінку експертів.

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Фломастери ж через свій не дуже приємних хімічний запах частіше вважають шкідливими. Однак, німецькі експерти кажуть, що лише у двох наборах з 12 виявили бензизотазолеїн і метилізотазоленін. Це консерванти, які також використовують у миючих засобах. При контакті зі шкірою вони можуть викликати алергію. Стосовно чорнил, то майже всі взяті для дослідження зразки провалили тести. Експерти кажуть, що лише один з шести перевірених тюбиків не містив шкідливих консервантів.

Вчені кажуть, що олівці і чорнила навіть з вмістом виявлених шкідливих речовин навряд чи становлять серйозну загрозу для здоров’я. Втім, вони все одно радять ретельно мити руки після малювання.