Названо несподівану користь видалення апендиксу

Люди з віддаленим апендиксом страждають від хвороби Паркінсона рідше, з'ясували вчені.

Видалення апендиксу знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона на 19%. При цьому для жителів сільської місцевості ризик знижується на 25%.

В апендиксі, навіть у молодих людей, накопичуються агрегати білка α-синуклеїну, які збільшують ризик виникнення цього захворювання, передає N+1 з посиланням на Science Translational Medicine.

Однак від хвороби Паркінсона страждає близько 1% населення, а патогенна форма білка знайшлася в тканинах апендикса у більшості людей з вибірки, тож крім α-синуклеїну на розвиток захворювання, очевидно, впливають й інші, ще невідомі фактори.

При хворобі Паркінсона в мозку накопичуються тільця Леві — включення, що складаються в основному з нерозчинних агрегатів білка α-синуклеїну, присутність яких і призводить до загибелі нейронів.

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Американські та шведські дослідники припустили, що накопичення агрегованої форми α-синуклеїну починається саме в апендиксі, а його видалення може зменшити ймовірність розвитку захворювання.

Щоб перевірити свою гіпотезу, вчені проаналізували дані Національного реєстру пацієнтів Швеції та колаборації "Ініціатива щодо виявлення маркерів прогресування хвороби Паркінсона". У Національному регістрі пацієнтів є записи про 1,698 мільйон осіб, у тому числі про 551 тисячу людей, яким був видалений апендикс. За станом здоров'я деяких пацієнтів стежили протягом 52 років. З бази даних колаборації автори дослідження взяли детальну інформацію про діагноз 849 пацієнтів, вік, в якому хвороба почала прогресувати, демографічні та генетичні дані.

Результати аналізу даних з Національного реєстру пацієнтів Швеції показали, що видалення апендиксу знижує ризик виникнення хвороби Паркінсона на 19,3%. У людей, що живуть у сільській місцевості, ризик розвитку захворювання зменшувався ще більше — на 25%. При цьому, якщо пацієнти перенесли апендектомію 20 й більше років тому, і хвороба Паркінсона у них все ж починалася, діагноз людині ставили у середньому на 1,6 року пізніше, ніж тим, кому не видаляли апендикс.

Аналіз даних колаборації "Ініціатива щодо виявлення маркерів прогресування хвороби Паркінсона" показав, що якщо людині робили апендектомію за 30 й більше років до виникнення захворювання, це дозволяло відстрочити початок захворювання в середньому на 3,6 роки.

Раніше вчені зробили сенсаційну заяву: за результатами їхніх досліджень, апендицит можна лікувати без операції.