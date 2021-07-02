У Великій Британії 40-річний пацієнт зламав пеніс і увійшов в історію медицини.
Як повідомляє The Independent, цей випадок став першою задокументованою історією подібної хвороби в британській медицині.
Британський медичний журнал описує перелом як ерегований пеніс, який "піддається анормальній силі вигину".
Основна і найбільш поширена ознака травми - сильна припухлість, а пацієнт відчував тільки помірне напруження і набряк.
Хірург підтвердив, що у чоловіка був вертикальний розрив - три сантиметри. Це вимагало хірургічного втручання протягом 24 годин, щоб знизити ризик довгострокових ускладнень.
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За даними досліджень, до 88,5% травм статевого органу у чоловіків відбувається під час статевого акту.
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