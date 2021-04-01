Пандемії COVID-19 ще не настав кінець, і наступна хвиля може бути ще гіршою.

Ще зарано говорити про коронавірус в минулому часі, навіть якщо кампанії з вакцинації стануть більш поширеними. Найгірші спалахи відбуваються в місцях, найменш готових з ними боротися.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що у багатих країнах вакцини поширюються з дедалі більшою швидкістю. Карантинні обмеження пом'якшуються на тлі весняного сонця. З'являється спокуса повірити, що довгий кошмар COVID-19 нарешті закінчується.

Читайте такожThe Guardian: Всі вакцини від COVID-19 перестануть діяти менш ніж через рікУ Великій Британії 58% дорослого населення отримали хоча б одну дозу. В США президент Джо Байден подвоїв початкову мету зробити 100 мільйонів щеплень за 100 перших днів своєї роботи. А це значить, що до кінця квітня американці повинні отримати 200 мільйонів доз. В Google пошуковий запит "після COVID" став в останні місяці більш популярним, ніж "симптоми COVID". Це говорить, що світ думає про життя після повернення до норми. Але це помилка.

"Попри те, що ми дедалі частіше говоримо про коронавірус в минулому часі, найгірше ще може бути попереду. За березень кількість заражених у світі зросла на 47%. Щодня фіксуються приблизно 600 тисяч випадків, і це більше, ніж в будь-який момент торік", - йдеться в статті.

Гірше те, що якщо попередні хвилі спалахували в основному в Західній Європі й США, тепер COVID-19 на підйомі в Південній Америці й Південній Азії, на Близькому Сході й інших країнах, що розвиваються.

"Багато країн, де COVID-19 останнім часом поширювався найшвидше, - це ті країни, де нинішні темпи вакцинації не призведуть до появи колективного імунітету ще багато років або й десятиліть", - йдеться в статті.

Заможні країни зможуть вакцинувати 75% свого населення вже цього року. Іншим не так пощастило. Зокрема, Україні знадобиться на це 10 років. В такому становищі, як і наша країна, також Пакистан, Іран і Бангладеш. Сусідня Туреччина, за оцінками Bloomberg, вакцинує 75% населення за 1,2 роки.

Читайте такожPolitico: Паспорти вакцинації від COVID-19 приведуть нас або до утопії, або до вакцинного апартеїдуЦе посилить наголос на проблемах нерівності й несправедливості в поставках вакцин, про які до цього часу не згадували в публічних обговорюваннях. У січні США пожертвували 4 мільярди доларів програмі COVAX, яка повинна забезпечити щепленнями країни з низькими і середніми доходами. Але їй все одно бракує близько 2 мільярдів, щоб забезпечити 1,8 мільярдами доз визначені країни цього року.

На додачу, Велика Британія, США, Швейцарія й країни ЄС продовжують блокувати процес відмови від інтелектуальної власності на вакцини. Це означає, що виробники ліків в Індії й Південній Африці не можуть зайнятися масовим виробництвом доз за нижчою ціною. Тож країни, що розвиваються, відчувають на собі цей тягар.

"Рішення на даному етапі політичне і логістичне", - сказала професор охорони здоров'я з Університету Джеймса Кука в Австралії Стефані Топп.

Читайте такожХірурги світу закликали вакцинувати усіх людей проти COVID-19 перед плановими операціямиВона наголосила, що країни, які захищають лише власне населення й відмовляються фінансувати вакцинацію в інших частинах світу, скоро зрозуміють свою помилку.

"Якщо хвороба поширюється десь далеко в нашому глобалізованому й тісно переплетеному світі, вона обов'язково повернеться знову", - пояснила Топп.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять поки що тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

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Переклад: Лесь Димань