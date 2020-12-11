Дослідники порівняли гени тяжко хворих пацієнтів і здорових, щоб виявити відмінності, які можуть стояти за ускладненнями при COVID-19.

Чому деякі люди після зараження коронавірусом взагалі не страждають від жодних симптомів, а інші стають смертельно хворими? Це одна з найбільших загадок нинішньої пандемії. Тепер вчені знайшли певні відповіді на неї в людському ДНК.

Читайте такожУ США дали прогноз, коли вакцини зроблять життя "нормальним"Як пише BBC, в новому дослідженні вчені виявили у 2200 пацієнтів з COVID-19, які потрапили у відділення інтенсивної терапії, певні генетичні відмінності. Деякі з них можуть зробити людей більш схильними до розвитку симптомів хвороби (детальніше з результатами дослідження можна ознайомитись на сайті Nature). Це відкриття проливає світло на те, коли імунна система працює не так, як мала б. Це може допомогти визначити нові способи лікування.

За словами консультанта з питань медикаментів Королівського лазарету в Единбурзі Кеннета Байллі, шукати такі способи все одно доведеться, попри появу вакцин.

"Вакцини радикально скоротять кількість випадків захворювання на COVID-19. Але, швидше за все, лікарі по всьому світі й далі будуть лікувати людей з цією хворобою у відділеннях інтенсивної терапії у найближчі роки. Тому пошук нових способів лікування дуже важливий", - сказав він.

Читайте такожNature: Вчені з'ясували, як довго діє щеплення від COVID-19BBC пише, що вчені проаналізували ДНК пацієнтів у більш ніж 200 відділеннях інтенсивної терапії у Великій Британії. Вони сканували кожен ген, який містить інструкції для кожного біологічного процесу в тілі. Зокрема, їх цікавили ті гени, які говорять організму, як боротися з вірусами. Потім геном тяжко хворих пацієнтів порівнювали з ДНК здорових людей, щоб виявити генетичні відмінності. І низка таких розбіжностей була виявлена.

"Це частина системи, яка робить ваші імунні клітини більш агресивними і такими, які більше провокують запалення", - пояснив професор Байллі.

Але якщо ген містить помилки, імунна реакція може бути надто потужною. Тож надто сильне запалення може пошкодити легені пацієнта. Існує клас протизапальних ліків, які вже використовуються при лікуванні таких хвороб, як ревматоїдний артрит. Ці ліки впливають саме на цей біологічний механізм. Один з таких препаратів - baricitinib.

"Це один з потенційних кандидатів для застосування при лікуванні COVID-19. Але, звісно, ми повинні провести широкомасштабні клінічні випробування, щоб з'ясувати, чи він працює", - сказав Байллі.

Читайте такожПерша людина у світі отримала щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer (фото, відео)Генетичні відмінності були також виявлені в гені під назвою DPP9, який грає роль у запальних процесах. Крім того, вчені знайшли зміни в гені OAS, який допомагає зупинити розмноження вірусу. Варіації в гені IFNAR2 у ДНК тяжко хворих пацієнтів теж були виявлені під час дослідження. Цей ген пов'язаний з виробленням противірусної молекули під назвою інтерферон. Її виробництво в тілі починається одразу ж, як тільки імунна система виявляє зараження.

Вважається, що якщо інтерферону буде надто мало, це може дати вірусу "фору". Він швидше розмножиться, що може призвести до початку тяжкої форми COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань