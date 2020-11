Пацієнт кілька разів хворів на COVID-19 впродовж п'яти місяців, хоча заразився лише один раз.

Новий коронавірус знову і знову відновлювався в тілі зараженого чоловіка. Зрештою, інфекція вбила його. Але випадок став унікальною демонстрацією надзвичайно швидкої еволюції вірусу в тілі однієї людини.

Читайте такожNewsweek: Коронавірус мутував і став більш заразним, але чи менш смертельним?Про це пише Nature з посиланням на дослідження Мануели Кернадас і Джанатана Лі з Brigham and Women’s Hospital у Бостоні, штат Массачусетс (матеріали дослідження можна прочитати на сайті The New England Journal of Medicine). Разом з колегами вони стежили за перебігом COVID-19 у 45-річного чоловіка, який давно страждав від автоімунного розладу. Пацієнт приймав ліки, серед яких були потужні препарати для придушення імунної системи.

Після першого позитивного тесту на коронавірус SARS-CoV-2 минуло 40 днів, перш ніж повторні тести підтвердили придушення інфекції. Але попри противірусне лікування, вірус невдовзі знову став активним. Впродовж п'яти місяців після встановлення діагнозу COVID-19 активність коронавірусу ще два рази спадала і посилювалася. Зрештою, чоловік помер.

Аналіз геному показав, що пацієнт не був заражений SARS-CoV-2 кілька разів. Натомість вірус зберігався й швидко мутував у його тілі. Вчені помітили зміни в амінокислотах "шипів" коронавірусу і його рецептор-зв'язуючому домені. На них припадає 13% і 2% від геному вірусу відповідно. Але при цьому 57% і 38% виявлених генетичних змін були виявлені саме в цих частинах відповідно.

Читайте такожNature: Коронавірус мутував і тепер може робити антитіла слабшимиАвтори зауважують, що у більшості випадків пацієнти, які страждають від проблем з імунною системою, одужують від COVID-19. Однак, досліджений ними випадок вказує на потенційну можливість появи довготривалого зараження, яке супроводжується пришвидшеною еволюцією інфекції у людей з підірваним імунітетом.

Переклад: Лесь Димань