Доктор Фаучі також дав поради, що потрібно робити, щоб стримати поширення більш заразних варіантів коронавірусу.

Щоб стримати будь-які мутовані версії коронавірусу, варто дотримуватися всіх тих заходів, про які експерти в сфері охорони здоров'я говорять вже давно. Про це сказав головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі, нагадавши про вимогу дотримуватися соціального дистанціювання і носити маски.

Про це пише Newsweek, нагадуючи, що Фаучі - директор Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США, а також входить в групу реагування Білого дому на COVID-19. Він пояснив, що дотримання пандемічних заходів безпеки допоможе виграти час і врятувати життя, перш ніж вакцина від коронавірусу стане досить поширеною.

"Якщо мутована версія не перешкоджає дії вакцини, тоді нічого нового робити не доведеться. Але британці кажуть, що мутація підвищила трансмісивність вірусу. Якщо це так, тоді потрібно подбати, щоб всі ті речі, про які ми говоримо вже давно, були виконані. Носити маски, тримати дистанцію, уникати скупчення людей, частіше щось робити на дворі, а не в приміщенні не залежно від того, мутував вірус чи ні", - пояснив він.

Читайте також"Британська" мутація COVID-19 була в Німеччині ще в листопаді - ЗМІВидання нагадує, що штам коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії, також з'явився у Данії, Австралії й США. Фаучі сказав, що він не здивований появою нової версії вірусу на території його країни. Журналісти Newsweek також запитали його, як зупинити мутацію COVID-19.

"Найпростіший спосіб зупинити мутацію - це усунути реплікацію вірусу. Нижчий рівень присутності вірусу в громаді - менше шансів для мутації. Тож найкращий спосіб зупинити такі процеси - це зробити всім щеплення якомога швидше й скоротити рівень вірусу", - пояснив Фаучі.

Його коментарі прозвучали на тлі застереження голови ВООЗ про те, що наступного року, швидше за все, з'являться нові різновиди COVID-19.

Читайте такожУ ВООЗ вважають, що коронавірус стане ендемічним"Наразі ми тісно працюємо з вченими в усьому світі, щоб краще зрозуміти кожну зміну у вірусі й те, як ці зміни вплинуть на його здатність поширюватися й викликати захворювання у людей. А також як вони потенційно можуть вплинути на доступні тести, лікування й вакцини", - пояснив Тедрос Аданом Гебреісус.

Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.

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Переклад: Лесь Димань