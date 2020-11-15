Психолог дала практичні поради, як мінімізувати стрес під час пандемії коронавірусу.

Ми витрачаємо багато енергії на пошук винних і уникаємо власної відповідальності за боротьбу з коронавірусом. Одягнути маску, помити руки чи підтримати близьких не так важко, як проскочити через кордон або обійти карантинні правила.

Щоб якісно жити далі та психічно противитися пандемії, для початку треба прийняти реальність, - впевнена психолог Тіна Берадзе, передає ВВС. Лікар дала практичні поради, як не збожеволіти під час пандемії коронаірусу.

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За її словами, під час робочого дня варто робити невеликі перерви й виділяти час на те, аби "відключитися" від справ. Треба, за можливості, висипатися і їсти здорову їжу.

"Фізична активність може робити справжні чудеса з вашим психічним здоров'ям - особливо в умовах стресу. ВООЗ рекомендує принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності або 75 хвилин високої фізичної активності на тиждень - це лише 15 хвилин на день", - каже лікар.

На роботі дуже корисні короткі активні перерви протягом дня. Рекомендовано вставати кожні 30 хвилин, аби скоротити час сидячої роботи.

За словами психолога, у вільний час варто зайняти себе стимулюючими пізнавальними завданнями: читанням, настільними іграми. Медитація та дихальні вправи також допомагають краще впоратися зі стресом.

"Варто зробити усвідомлені зусилля, аби відключитися і сформувати здорові новинні звички: відключити сповіщення з новинних додатків, читати інформацію лише з надійних джерел і встановити для перевірки новин певний час - наприклад, один раз уранці і ввечері", - радить психолог.

Дивитися новини краще з кимось, аби була змога одразу обговорити будь-які хвилювання які можуть виникнути.

За словами спеціаліста, позитивно на психічне здоров'я впливає й перебування на природі. "Всього 20 хвилин у парку чи лісі можуть значно знизити рівень хвилювання і напруги. Час, проведений на природі, також сприяє зниженню кров'яного тиску, напруги у м'язах і рівня гормонів стресу", - каже Берадзе.

За її словами, сповільнюючи дихання і регулюючи споживання кисню, можна знизити рівень стресу. Фахівці рекомендують 3-5 хвилин контрольованого дихання щодня.

"Без соціальної взаємодії, яку забезпечує відвідування офісу, робота з дому може бути самотньою та ізольованою. Аби гарно почуватися, важливо виділяти час для спілкування з іншими. Це знижує стрес і тривогу, підтримує відчуття спокою", - розповіла психолог.

"Пандемія закінчиться, ми винайдемо ліки чи вакцину або колективно її переживемо, але її психологічні та соціальні наслідки відчуватимуться ще довго. Тому разом із фізичним виживанням варто потурбуватися і про своє психічне здоров'я", - резюмувала лікар.

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Автор: УНІАН