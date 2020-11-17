Дослідники з’ясували, що смертельний американський вірус Чапаре, що викликає кровотечу, може передаватися від людини до людини.

Вірус Чапаре належить до іншого сімейства вірусів, ніж Ебола, але обидва можуть викликати геморагічну лихоманку. Вперше вдалося довести, що людина може заразитися ним від іншої людини.

Дослідники громадської охорони здоров’я реконструювали шлях, яким вірус Чапаре передавався від людини до людини під час спалаху 2019 року в Болівії, переходячи від першого пацієнта до кількох медпрацівників, пише НВ.

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Вірус вперше з’явився у 2004 році в провінції Чапаре в Болівії, приблизно за 500 км на схід від столиці країни Ла-Паса. У випадку вірусу Чапаре симптоми можуть включати жар, головний біль, біль у животі, висип і кровотечу ясен, відзначили дослідники. Геморагічна лихоманка в кінцевому підсумку може викликати небезпечну для життя органну недостатність і кровотечу.

Не існує лікування вірусу Чапаре, крім внутрішньовенного введення рідин і підтримуючої терапії.

Другий спалах почався з 65-річного фермера, який вирощує рис, який, ймовірно, заразився вірусом Чапаре через контакт зі щурячою сечею або калом, сказала провідний дослідник доктор Кейтлін Коссабум, епідеміолог з Відділення патогенів з високими наслідками Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

Наступним заразився 25-річний лікар, який доглядав за фермером в лікарні села Каранаві, як з’ясувало слідство.

«У ніч перед його смертю вона висмоктала з його рота слину, а через дев’ять днів захворіла», — пояснила Коссабум.

48-річний фельдшер, який працював у машині швидкої допомоги, яка доставила лікаря в лікарню Ла-Паса, став наступною людиною в ланцюзі зараження.

«Коли вона була в машині швидкої допомоги, їй була потрібна серцево-легенева реанімація. У працівника швидкої допомоги, який провів їй штучне дихання, через 16 днів з’явилися симптоми», — сказала Коссабум про лікаря.

Коли лікар прибув у Ла-Пас, гастроентеролог в рамках лікування провів їй ендоскопію — процедуру, при якій невелика камера вставляється в рот, щоб дослідити верхній відділ шлунково-кишкового тракту людини. За словами Коссабум, симптоми захворювання з’явилися у гастроентеролога через 14 днів.

«У всіх цих випадках у нас є неспростовні докази впливу фізіологічних рідин», — сказала Коссабум.

Початковий пацієнт, сільський лікар і гастроентеролог померли від вірусу Чапаре. Лікар швидкої допомоги і п’ятий пацієнт — сільськогосподарський робітник з Каранави — пережили зараження.

Представники охорони здоров’я Болівії вивчили щурів, спійманих в Каранаві, і генетичне тестування показало, що щури є носіями вірусу Чапаре. За словами дослідників, це карликовий рисовий щур і карликовий рисовий щур з маленькими вухами, і вони зустрічаються в Болівії та декількох сусідніх країнах.

За словами Коссабума, країни Південної Америки, прилеглі до Болівії, мусять уважно стежити за можливими спалахами вірусу Чапаре, де ці види є звичайними.

Вчені підозрюють, що вірус Чапаре міг циркулювати в Болівії вже багато років, але інфікованим пацієнтам, можливо, був помилково поставлений діагноз лихоманки денге — поширеної в регіоні вірусної інфекції, яку переносять комарі.

«Це дійсно підвищує важливість поліпшення епіднагляду за вірусом Чапаре та іншими аренавірусами в Південній Америці, оскільки вони схожі на інші дуже поширені захворювання, такі як лихоманка денге. У цих випадках передбачалося, що перші пацієнти хворіють на денге, тому що їх клінічні ознаки виглядали так само, як денге. Різниця в тому, що денге не може передаватися від людини до людини», — сказала Коссабум.

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Автор: УНІАН