Минулої доби в Росії від COVID-19 померла 1241 людина, що є максимальним значенням з початку пандемії.
Про це повідомляє федеральний оперативний штаб з боротьби з поширенням COVID-19.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (COVID-19) – 39 тис. 256, у тому числі виявлено активно 3 тис. 688 (9,4%) без клінічних проявів", - зазначається у повідомленні.
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Також вчора підтверджено 1241 смерть внаслідок COVID-19.
З початку пандемії в РФ зареєстровано 9 млн 031 тис. 851 випадок захворювання, померли 254 тис. 167 осіб.
Варто зазначити, що у цій статистиці враховуються дані з окупованого Криму, де минулої доби померли 19 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Нагадаємо, днями у Росії вирішили стимулювати громадян вакцинуватися від коронавірусу. Однак серед призів, які розіграють серед щеплених росіян, досить дивні подарунки. Люди зможуть виграти три тонни вугілля, профгігієну та стрижку.