З початку пандемії в РФ внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 254,1 тис. осіб.

Минулої доби в Росії від COVID-19 померла 1241 людина, що є максимальним значенням з початку пандемії.

Про це повідомляє федеральний оперативний штаб з боротьби з поширенням COVID-19.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (COVID-19) – 39 тис. 256, у тому числі виявлено активно 3 тис. 688 (9,4%) без клінічних проявів", - зазначається у повідомленні.

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Також вчора підтверджено 1241 смерть внаслідок COVID-19.

З початку пандемії в РФ зареєстровано 9 млн 031 тис. 851 випадок захворювання, померли 254 тис. 167 осіб.

Варто зазначити, що у цій статистиці враховуються дані з окупованого Криму, де минулої доби померли 19 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Нагадаємо, днями у Росії вирішили стимулювати громадян вакцинуватися від коронавірусу. Однак серед призів, які розіграють серед щеплених росіян, досить дивні подарунки. Люди зможуть виграти три тонни вугілля, профгігієну та стрижку.

Пандемія коронавірусу: що відомо

Автор: Дмитро Шварц