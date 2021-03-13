Більшість зі щеплених - люди старше 65 років.

Понад 101 млн американців вже отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. З них повністю прищепилися COVID-19 понад 35 млн осіб (10,5% населення).

Читайте такожУ США продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірусПро це свідчать дані Центру з контролю і профілактики захворювань США.

Всього в країну поставлено понад 133 млн доз вакцин. Більшість зі щеплених - люди старше 65 років - 33 млн американців цієї вікової категорії отримали першу дозу вакцини, понад 17 млн - обидві.

Вакцинація від коронавірусу в США

Масштабна програма з вакцинації населення почалася в США в кінці грудня 2020 року. Наприкінці січня 2021 року президент США Джо Байден констатував брак вакцин для населення, але пообіцяв прищепити 100 млн американців в перші 100 днів свого президентства і все населення країни (328 млн) — до кінця літа. 26 лютого він заявив, що вакцинація йде в країні з випередженням термінів, передає kommersant.

Коронавірус в США

За останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в США зареєстровано майже 30 млн інфікованих COVID-19 і більше 532 тис. померлих від нього. Країна залишається лідером як за кількістю випадків зараження COVID-19, так і за кількістю смертей від нього.

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Автор: Ірина Погоріла