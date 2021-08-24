Доповідь можуть представити вже сьогодні, 24 серпня.

У США анонсували доповідь, у якій буде повідомлено про походження коронавірусу. За словами офіційного представника Білого дому Джен Псакі, доповідь можуть представити вже сьогодні, 24 серпня.

Про це йдеться у заяві Псакі, яка розміщена на сайті Білого дому.

За словами Псакі, першим доповідь побачить президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Вже потім інформацію з доповіді можуть дізнатися представники ЗМІ.

Також вона зазначила, що доповідь можуть представити вже 24 серпня. Проте на підготовку до загальнодоступної редакції може знадобитися кілька днів.

Читайте такожВакцина Pfizer стала першою, яка отримала остаточну ліцензію в США"Точної дати у мене немає, проте я очікую, що це здійсниться вже через декілька днів", - вказала Псакі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ВООЗ серйозно взялися за вивчення COVID-19. Експерти створюють нову групу і запускають міжнародне дослідження.

Окрім цього вже відомо, що розвідка США дістала секретні дані з Уханьської лабораторії про COVID-19.

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Автор: Поліна Кузенко