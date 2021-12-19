Влада обмежила і можливість людей спілкуватися одне з одним – дозволено запрошувати не більше двох гостей на день на весь період, окрім Різдва 25 грудня.

Уряд Нідерландів оголосив суворий карантин для боротьби зі зростанням випадків зараження COVID-19.

Як повідомляє Радіо Свобода, локдаун діятиме, починаючи з 19 грудня, щонайменше до 14 січня.

Прем’єр-міністр Марк Рютте оголосив 18 грудня, що школи, університети, магазини, що не торгують товарами першої необхідності, культурні і спортивні об’єкти, ресторани й бари будуть закриті на час карантину.

Влада обмежила і можливість людей спілкуватися одне з одним – дозволено запрошувати не більше двох гостей на день на весь період, окрім Різдва 25 грудня.

Рютте сказав, що цього заходу "не уникнути через п’яту хвилю COVID-19, викликану "омікроном".

Напередодні початку дії нових обмежень, покупці по всій країні попрямували до крамниць, щоб підготуватися до майбутніх Різдвяних свят. Міська влада Роттердама опублікувала у твітері повідомлення, що в центрі "занадто людно", і закликала людей не приїжджати до міста.

Амстердам також попередив про натовпи людей і закликав дотримуватися протоколів щодо коронавірусу.

Читайте такожЛондон оголосив надзвичайну ситуацію через "Омікрон"

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

У ВООЗ також заявили про стурбованість у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон". Там очікують, що кількість важких випадків і смертей незабаром збільшиться. Раніше організація попередньо назвала цей штам менш небезпечним, ніж "Дельта".

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніший за штам "Дельта".

14 грудня Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 77 країнах. На його думку, "Омікрон" може бути присутнім і в інших країнах, навіть якщо ще не виявлений.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Гірник