Посилаючись на умови конфіденційності, Європейська комісія відмовляється розкрити Європарламенту ціни на закупівлю вакцин у компаній-виробників, а також умови про відповідальність у разі виникнення побічних ефектів від щеплень.

Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з шістьма виробниками вакцин від COVID-19.

Влітку держави-члени ЄС доручили Єврокомісії вести переговори про укладення контрактів на поставку вакцин. Були підписані угоди з компаніями Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Curevac, Johnson & Johnson та Sanofi.

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При цьому Єврокомісія не оприлюднила деталі контрактів, зокрема, ціни на вакцини та заходи відповідальності у разі побічних ефектів, посилаючись на положення про конфіденційність, інформує Deutsche Welle.

Сьогодні єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес під час слухань в Комітеті ЄП з бюджетного контролю наголосила, що розголошення будь-якої конфіденційної інформації щодо контактів на закупівлю вакцин на даний час "підірве поточні переговори з компаніями".

"Ми не можемо в односторонньому порядку вирішити, розголошувати таку конфіденційну інформацію як ціни за цими контрактами", - наголосила Кіріакідес.

За її словами, переговори ще не закінчені, і "ми повинні тримати якомога сильнішу позицію".

Ці слова викликали різку критику з боку деяких євродепутатів. Голова комітету Моніка Гольмаєр наголосила, що парламент зобов'язаний вивчити, наскільки Єврокомісія адекватно витрачає кошти.

Єврокомісії також закидають, що вона замовила занадто мало вакцин у виробників Pfizer/Biontech та Moderna, препарати яких на сьогодні вже дозволені до застосування в ЄС.

Однак Кіріакідес відкинула це звинувачення, зауваживши, що у червні та під час переговорів до листопада «ніхто не міг знати, яка з вакцин є найбільш перспективною».

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

27 грудня 2020 року в країнах Євросоюзу розпочалась кампанія з вакцинації від коронавірусу.

21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer та BionTech. Євросоюз хоче отримати від цих розробників до 300 млн доз препарату.

Загалом Євросоюз уклав угоди з шістьма розробниками перспективних вакцин і планує закупити до 2 млрд доз.

6 січня Єврокомісія затвердила застосування ще однієї вакцини - американської компанії Moderna.

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Автор: Вікторія Токарєва