Інфекція поширюється з укусами кліщів в одному з японських регіонів.

Японські вчені виявили невідомий раніше вірус, який може викликати у людей лихоманку і проблеми роботи печінки.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Communications.

Вчені з Університету Хоккайдо стверджують, що відкритий ними вірус переноситься кліщами.

Першим інфікованим пацієнтом був 41-річний чоловік з міста Саппоро на острові Хоккайдо. Після прогулянки в лісі він виявив на собі кліща, після чого у нього почалася лихоманка і болі в ногах.

Читайте такожВ Японії виявили схожий на COVID-19 новий вірус-ЗМІДругий випадок підтвердили у 59-річного японця з цієї самої місцевості. Після походу в гори він зняв з себе кліща, і через 9 дев'ять днів у нього почалася лихоманка.

Обидва випадки супроводжувалися лейкопенією і тромбоцитопенією - зниженням в крові рівня лейкоцитів і тромбоцитів відповідно

У крові пацієнтів виявили новий тип ортонаіровіруса (клас найровірусів). Ретроспективний аналіз показав ще п'ять раніше неідентифікованих випадків зараження цим самим збудником з 2014 року - у всіх пацієнтів спостерігалися схожі симптоми.

Крім того, у деяких хворих спостерігалися порушення функцій печінки. Летальних випадків, спричинених новою інфекцією, при цьому досі не фіксували.

Аналіз зразків крові диких тварин, зокрема оленів і єнотів, показав наявність у них антитіл до нового вірусу.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше в льодовиках Тибету знайшли більше 30 невідомих науці вірусів у віці до 15 тисяч років.

Автор: Станіслав Кожемякін