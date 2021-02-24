Вакцинація почалася всього через 24 години після отримання вакцини.

У Гвінеї почали вакцинувати від лихоманки Ебола людей з групи високого ризику.

Читайте такожВ Італії у море зсунулося кладовище: під водою опинилися сотні трун (фото, відео)Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Вакцинація була розпочата в Гуеке, сільській громаді в префектурі Нзерекор, де 14 лютого були виявлені перші випадки захворювання.

Вакцинація проходить по "кільцевій стратегії", при якій вакцину вводять всім, хто контактував із зараженими. Також прищеплюють медичних працівників.

Відзначається, що вакцинація почалася всього через 24 години після того, як Гвінея отримала понад 11 000 доз вакцини rVSV-ZEBOV.

На цей час в країні зареєстровано вісім випадків лихоманки Ебола, п'ять осіб померли.

Сусіди Гвінеї перебувають у стані підвищеної готовності, посилюючи заходи громадської охорони здоров'я та епіднагляду.

#Ebola vaccination kicks off today in Gouecke, #Guinea🇬🇳 — 9 days after the outbreak was declared.



Vaccination of high-risk individuals began just 24 hours after Guinea received 11,000 doses of the rVSV-ZEBOV Ebola vaccine sent by @WHO. ➡️https://t.co/ZieakXwL9Cpic.twitter.com/dnK4QXZHYb — WHO African Region (@WHOAFRO) February 23, 2021

Лихоманка Ебола в Гвінеї

У середині лютого уряд Гвінеї офіційно оголосив епідемію лихоманки Ебола в одній з префектур.

Випадки зараження почали фіксувати після похорону однієї з медсестер, які відбулися 1 лютого.

Ебола: симптоми

Симптоми зазвичай починаються раптово. З'являється відчуття втоми, лихоманка, слабкість, зниження апетиту, м'язовий біль, болі в суглобах, головний біль і біль у горлі.

Температура зазвичай вище 38,3 °C. За цим часто слідують нудота, блювота, діарея, болі в животі, а іноді і гикавка.

Далі може виникнути задишка і біль у грудях, а також набряки, головні болі і конфузія. У деяких випадках може статися внутрішня і зовнішня кровотеча.

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Автор: Людмила Жерновська