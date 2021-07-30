Вірус, вважає влада країни, "прибув" в китайське місто на літаку.

Влада Китаю заявила про спалах коронавірусу у місті Нанкін. Інфекція, на думку експертів, "родом" з РФ.

Про це повідомляє російське видання "Лента.ру".

Так, в Китаї почався спалах коронавірусної інфекції, яка почалася з прибиральниці міста Нанкін. Жінка заразилася вірусом під час санітарної обробки літака, що виконав рейс CA910 авіакомпанії Air China з Москви.

Інфекція, яка поширилася в місті, "родом" з Росії, вважають китайські експерти. Вся річ у тому, що про новий спалах стало відомо після того, як в аеропорт прибув літак з РФ. Прибиральниця заразилася коронавірусом, а від неї інфікувалися й інші працівники.

Читайте такожAstraZeneca vs Pfizer: вчені перевірили зв'язок між covid-вакцинами та тромбозомУ Росії, інформацію про те, що саме звідти в Китай "завезли" коронавірус, поки не коментують.

20 липня в Китаї оголосили про локальний спалах коронавірусу в місті Нанкін, тоді там виявили всього кілька випадків зараження. Інфекцію підхопили співробітники Міжнародного аеропорту Лукоу.

Тепер же стало відомо, що в китайському місті близько 185 заражених. Місцевій владі довелося вже кілька разів проводити ПЛР-тестування всього населення Нанкіна (в якому живе близько дев'яти мільйонів осіб).

Раніше УНІАН вже повідомляв, у МОЗ повідомили, скільки українців мають антитіла до COVID-19.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко