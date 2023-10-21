Вони встановили, що один компонент заважає людям подолати тягу до калорійної їжі.

Фруктоза - це шкідливий маленький демон, який провокує ожиріння у багатьох людей. Хоча це не найбільше джерело калорій, вона викликає бажання їсти побільше жирної їжі, що і призводить до набору зайвої ваги.

Масштабний аналіз, проведений лікарем Річардом Джонсоном з Університету Колорадо, припускає, що рішення схуднути може зводитися не до вибору між відмовою від вуглеводів або жирів, а до відповідального скорочення обох разом, пише Sciencealert. Але наявність у вашому раціоні значної кількості фруктози не зробить це легким.

Фахівці відзначають, що фруктоза - це тип цукру, який міститься в фруктах. Але в фруктах він міститься в балансі з вітамінами і клітковиною, саме тому щоденні яблука, банани і апельсини не становлять великої проблеми.

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А при додаванні у великих кількостях підсолоджувачів з високим вмістом фруктози, концентрації цього конкретного цукру можуть швидко накопичуватися в раціоні, часто навіть без нашого відома.

Джонсон і його колеги провели дослідження всіх відомих факторів, що сприяють ожирінню, і виявили, що метаболізм фруктози в організмі викликає зниження рівня сполуки під назвою аденозинтрифосфат (АТФ). Коли АТФ сильно падає, це сигнал організму, що йому потрібно більше палива. Це змушує вас відчувати голод, тому ви їсте.

Це те, що дослідники називають гіпотезою виживання фруктози, і вона пов'язує різні теорії про те, що викликає ожиріння.

"Ці теорії, які ставлять в центр епідемії ожиріння цілий ряд метаболічних і дієтичних факторів, являють собою частини головоломки, об'єднаної останньою частиною: фруктозою", - прокоментував Джонсон. "Фруктоза - це те, що змушує наш метаболізм переходити в режим зниженого енергоспоживання і втрачати контроль над апетитом, а жирна їжа стає основним джерелом калорій, які сприяють збільшенню ваги", - пояснив фахівець.

Навіть коли є багато доступної енергії у вигляді накопиченого жиру, фруктоза не дозволяє організму використовувати його.

"Цей еволюційний механізм використовується, щоб допомогти тваринам зберігати жир, коли їжа все ще доступна до очікуваного дефіциту їжі. Хоча такий механімз покликаний допомогти виживанню в короткостроковій перспективі, при хронічній надмірній його роботі, він перетворюється з корисного в рушійну силу багатьох сучасних захворювань", - відзначили дослідники.

Іншими словами - споживання солодких продуктів і напоїв людьми - це шлях до надмірної ваги.

Ожиріння населення планети

Науковці вже давно забили тривогу з приводу ожиріння. Вони вважають, що це стало на стільки масовим, що через пару десятків років на планеті не залишиться струнких людей. Фахівці закликали скоротити споживання солодкого і фаст фуду.

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