Прикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти з ЧАЕС майже 100 кілограмів радіоактивного металобрухту (фото)

Прикордонники Житомирського загону затримали чоловіка, який намагався вивезти з Чорнобильської зони майже 100 кг радіоактивного металобрухту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Цей випадок порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, виявили вчора увечері.

Так, прикордонники відділу «Іванків» спільно зі співробітниками Національної поліції виявили чоловіка, який намагався вивезти із зони ЧАЕС металобрухт, забруднений радіонуклідами. Зловмисник не мав при собі жодних документів, а затримали його неподалік загороджувального паркану зони безумовного відселення.

Читайте такожЖитомирські прикордонники та поліція затримали у зоні відчуження ЧАЕС туриста-екстремала з АзербайджануЯк з’ясувалось, правопорушником виявився 51-річний громадянин України - житель населеного пункту Старі Соколи на Київщині. Забруднений металобрухт вагою майже центнер цей чоловік планував здати до пункту прийому кольорових металів.